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جويرية تواجه فارس وتكشف أسرارها أمامه في “الميراث” على MBC1
أحداث تشويقية ومفاجآت متلاحقة في حلقة الغد
متابعات الخليج 365 - الرياض
بعد محاولة تصفية فارس، وقرار مغادرته قصر البهيتاني لينهي مؤامرة أكبر منه، يُفاجأ بأن جويرية (هند محمد) تعرف بكل تفصيلة وكل خطوة قام بها، كما يُصدم هذا الأخير بأنها تخفي المزيد من الأسرار ضمن حلقة جديدة من “الميراث” على MBC1.
في هذا الوقت، يحاول زيد (تركي الكريديس) أن ينفي أي علاقة له بمحاولة قتل فارس (فيصل فريد). وفي سياق الحلقة، تعود المياه إلى مجاريها بين ماجد (محمد الحجي) وزوجته ديمة (ديمة الحايك)، لكن ما هو الوضع الجديد الذي يفرضه عليها؟
يذكر أن “الميراث” أول سوب أوبرا سعودي، هو من كتابة ورشة من الكتاب على رأسها العالمي توني جوردن، وتتولى صياغة القصص والبناء الدرامي له نور شيشكلي مع الكاتبين جيسكار لحود وثائر العقل تحت إشراف مازن طه، ويحمل التنفيذ توقيع المخرجين الثلاثة تامر بسيوني وعبد الله الجنيبي وفؤاد سليمان.
وتتوزع أدوار البطولة بين هند محمد، عبد العزيز السكيرين، تركي الكريديس، رانا الشافعي، كابتن ريما، نور حسين، بندر الخضير، ريم العلي، عبدالله القحطاني، غازي حمد، محمد الحجي، مريم الغامدي، زارا البلوشي، عهود السامر، مهند بن هذيل، عمران العمران، تركي الشدادي، سماح زيدان، فيصل فريد، حسن المطوع، ديمة الحايك، ولاء عزام وآخرين.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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