2020-04-29

لجنة الشورى الصحية تستعرض تطورات جائحة كورونا عن بُعد

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقدت اللجنة الصحية في مجلس الشورى أمس اجتماعًا “عن بُعد” برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.

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وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المحالة للجنة، والتي تقع ضمن اختصاصها؛ وذلك تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأن تلك الموضوعات للمجلس لإدراجها على جدول أعماله.

كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها التطورات والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي قامت بها في المملكة للحد من تأثير هذا الوباء على متابعات الخليج 365 والمقيم.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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