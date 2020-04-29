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بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح كفارة إفطار رمضان للمريض الفقير
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحدث الشيخ سعد الخثلان، عن كفارة الإفطار لمن كان مريضًا وفقيرًا، قائلًا: “المريض يُطعم مسكينًا لكل يوم أفطر فيه في شهر رمضان مبارك”.
وأضاف خلال برنامج “يستفتونك”: “إذا عجز عن الإطعام، فيبقى ديْنًا في ذمته إلى أن يستطيع إطعام المساكين، فإن لم يتمكن طوال حياته فيسقط عنه الديْن”.
وتابع: “إذا توفي وترك تركة، فيجب على الورثة إخراج هذا الديْن وإطعام المساكين، إذ إن الوصية والديْن مقدّمان على قسمة التركة”.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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