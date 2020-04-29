بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح كفارة إفطار رمضان للمريض الفقير

2020-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدث الشيخ سعد الخثلان، عن كفارة الإفطار لمن كان مريضًا وفقيرًا، قائلًا: “المريض يُطعم مسكينًا لكل يوم أفطر فيه في شهر رمضان مبارك”.

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وأضاف خلال برنامج “يستفتونك”: “إذا عجز عن الإطعام، فيبقى ديْنًا في ذمته إلى أن يستطيع إطعام المساكين، فإن لم يتمكن طوال حياته فيسقط عنه الديْن”.

وتابع: “إذا توفي وترك تركة، فيجب على الورثة إخراج هذا الديْن وإطعام المساكين، إذ إن الوصية والديْن مقدّمان على قسمة التركة”.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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