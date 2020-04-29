- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع السلال الرمضانية للمحتاجين في عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع السلال الرمضانية للمحتاجين في عدن
متابعات الخليج 365 - واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية للأسر الأشد فقرًا والنازحين والمتضررين من السيول والأمطار في منطقة المعاشيق بمحافظة عدن، حيث جرى توزيع 150 سلة غذائية تزن 11 طنًا، استفادت منها 150 أسرة.
وأعرب المستفيدون عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على هذه المساعدات التي تلبي احتياجاتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع السلال الرمضانية للمحتاجين في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.