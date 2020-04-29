مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع السلال الرمضانية للمحتاجين في عدن

2020-04-29

متابعات الخليج 365 - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية للأسر الأشد فقرًا والنازحين والمتضررين من السيول والأمطار في منطقة المعاشيق بمحافظة عدن، حيث جرى توزيع 150 سلة غذائية تزن 11 طنًا، استفادت منها 150 أسرة.

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وأعرب المستفيدون عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على هذه المساعدات التي تلبي احتياجاتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل.

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