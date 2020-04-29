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أعلنت الدنمارك تمكنها من السيطرة على انتشار وباء كورونا المستجد، ما دعاها للرفع التدريجي للقيود المفروضة في مواجهة الفيروس.
وقالت رئيسة الحكومة ميتي فريدريكسن أمام البرلمان اليوم "العدوى تحت السيطرة ولقد نجحت الإستراتيجية الدنماركية في المرحلة الأولى الصعبة".
ولوقف انتشار الفيروس، أغلقت الدنمارك دور الحضانة والمدارس والثانويات وبعض الأماكن العامة مثل المطاعم وقاعات الرياضة وصالونات التزيين، بالإضافة إلى حظر التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.
وتم رفع بعض هذه القيود حاليا، وأعيد فتح بعض المدارس وصالونات تزيين الشعر، ويفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من إعادة الفتح بعد 10 مايو.
الدنمارك فيروس كورونا الجديد
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 06:43 PM
رئيسة الحكومة أمام البرلمان: نجحت إستراتيجيتنا في المرحلة الصعبةالدنمارك تعلن "السيطرة" على كورونا وتبدأ في الرفع التدريجي للقيود
أعلنت الدنمارك تمكنها من السيطرة على انتشار وباء كورونا المستجد، ما دعاها للرفع التدريجي للقيود المفروضة في مواجهة الفيروس.
وقالت رئيسة الحكومة ميتي فريدريكسن أمام البرلمان اليوم "العدوى تحت السيطرة ولقد نجحت الإستراتيجية الدنماركية في المرحلة الأولى الصعبة".
ولوقف انتشار الفيروس، أغلقت الدنمارك دور الحضانة والمدارس والثانويات وبعض الأماكن العامة مثل المطاعم وقاعات الرياضة وصالونات التزيين، بالإضافة إلى حظر التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.
وتم رفع بعض هذه القيود حاليا، وأعيد فتح بعض المدارس وصالونات تزيين الشعر، ويفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من إعادة الفتح بعد 10 مايو.
، الدنمارك تعلن "السيطرة" على كورونا وتبدأ في الرفع التدريجي للقيود ،
المصدر : الخليج 365
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