، جولات للمراقبين بأمانة الطائف لمتابعة الاشتراطات بالأسواق التجارية ،

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نفّذت أعداد من المراقبين بالبلديات الفرعية التابعة لأمانة محافظة الطائف، اليوم الأربعاء، جولات رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأسواق التجارية، بما فيها "المولات"؛ وذلك مع بداية السماح بفتحها.
وتابع المراقبون توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير المعقمات، والكمامات، وقياس درجة الحرارة، وتنظيم الدخول للسوق أو المول.
ورصدت "الخليج 365" مدى التزام تلك المحلات التجارية وتقيدها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية حيال منع انتشار فيروس كورونا، وكذلك التزام المتسوقين بالتنظيمات والتعليمات لمنع التزاحم واستجابتهم لها.
وكانت الأمانة قد نفّذت الأعمال الميدانية لتعقيم ورش المنطقة المركزية "البلد" بوسط الطائف، قبل عودة العمل بالمحلات التجارية داخل المنطقة.
وكان أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، قد وجّه الفِرَق الميدانية الرقابية بمتابعة تطبيق كل الأنشطة المشمولة بقرار السماح بمزاولة العمل للاشتراطات والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
أمانة محافظة الطائف الأسواق التجارية فيروس كورونا الجديد
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 06:16 PM
"الخليج 365" رصدت مدى التزام المحلات بالإجراءات وتقيدها بالتعليمات المقررةجولات للمراقبين بأمانة الطائف لمتابعة الاشتراطات بالأسواق التجارية
نفّذت أعداد من المراقبين بالبلديات الفرعية التابعة لأمانة محافظة الطائف، اليوم الأربعاء، جولات رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأسواق التجارية، بما فيها "المولات"؛ وذلك مع بداية السماح بفتحها.
وتابع المراقبون توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير المعقمات، والكمامات، وقياس درجة الحرارة، وتنظيم الدخول للسوق أو المول.
ورصدت "الخليج 365" مدى التزام تلك المحلات التجارية وتقيدها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية حيال منع انتشار فيروس كورونا، وكذلك التزام المتسوقين بالتنظيمات والتعليمات لمنع التزاحم واستجابتهم لها.
وكانت الأمانة قد نفّذت الأعمال الميدانية لتعقيم ورش المنطقة المركزية "البلد" بوسط الطائف، قبل عودة العمل بالمحلات التجارية داخل المنطقة.
وكان أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، قد وجّه الفِرَق الميدانية الرقابية بمتابعة تطبيق كل الأنشطة المشمولة بقرار السماح بمزاولة العمل للاشتراطات والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
، جولات للمراقبين بأمانة الطائف لمتابعة الاشتراطات بالأسواق التجارية ،
المصدر : الخليج 365
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