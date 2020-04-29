، طارق الحبيب: لهذه الأسباب.. "النواعم" أوسع في التطوع من الرجال ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن سلسلة "التطوع".. قال: كل ما يتعلق بالأسرة يناسب المرأة

رأى البروفيسور طارق الحبيب أن مجالات التطوع عند "النواعم" أكثر من الرجال، وفق عدة أسباب أوردها في سلسلة "التطوع" الرمضانية في يومها السادس.

وتساءل "الحبيب": هل التطوع مقصور على الرجال؟

وأجاب: طبعاً الإجابة واضحة، بل هو للرجال والنساء؛ فالنساء شقائق الرجال، ولكن ما الأعمال التطوعية التي تناسب المرأة؟ في نظري أن المرأة يناسبها أعمال تطوعية أكثر من الرجل، فكل ما يتعلق بالأسرة يناسب المرأة، إمداد الأسر بالطعام والغذاء والذهاب إلى تلك الأسر فكل هذا مناسب للمرأة ما دام يوجد الحماية المناسبة لها، لأنه ربما تكون دور بعض الفقراء في أماكن نائية؛ بسبب ضعف ذات اليد وقلة الحيلة عندهم، فربما لا تكون آمنة بالدرجة الكافية.

وأضاف: كل ما يخص الأسرة تستطيع المرأة أن تتطوع فيه، وكل ما يخص الطفل تستطيع أيضاً أن تتطوع فيه، كما أن المرأة أسهل دخولاً للبيوت، وذلك بالدخول إلى المناطق الدقيقة من المنازل.

وأردف "الحبيب": تلك المرأة المطلقة التي تتباكى على طلاقها، وتضع خدها على كفها تنتظر ذلك العريس، وتلك الأرملة التي مات زوجها وعندها من الخير الشيء الكثير والتي جلست تتباكى على ترملها السنين الطوال! لماذا لا تعمل عملاً تطوعياً بجهدها وشيء من مالها، إن أرادت أن تحفظ مالها وتبني ذلك الخير لها ولزوجها المتوفى، وتلك المطلقة تملأ ثقتها بنفسها أيضاً بالتطوع، فبدلاً من أن تعد الثواني وكأنها أيام طوال، تمر الأيام بالتطوع وكأنها ثوانٍ، وعدّاد الآخرة يحسب الأجر لها، وعدّاد الوطن يحسب لها أيضاً وطنيتها، وعدّاد المجتمع يحسب لها دورها المجتمعي الجميل.

وتابع: حينما تتشبع المرأة من العمل التطوعي تنقله لأبنائها، فيحيون ذلك الشيء بدرجة أكبر مما لو كان الأب الذي ينقل لهم أهمية التطوع، الأب ربما يعطي توجيهات ثم يخرج، لكن الأم المتطوعة ربما تحتاج ابنها المراهق كمحرم يرافقها، فيتعلم التطوع مع تلك الأم، ولذلك نغرس أحياناً دون أن ندري حب التطوع عند أبنائنا! وذلك من خلال المشاركة في العمل التطوعي معنا، ولكن يجب أن يكون لهم المكافآت؛ فالمراهق يحسب صلاح العمل من خطئه بمقدار العوائد التي تأتي إليه.

وقال "الحبيب": زيارة المستشفيات والضعفاء والمساكين تستطيع أن تمارسها المرأة، مساعدة العجائز في بيوتهن، والذهاب إليهن في دور العجزة وغيرها.. مشاريع ضخمة تماماً، لكن الإنسان حينما لا يكون التطوع همه يتساءل: ماذا يمكن أن أتطوع فيه؟!! ولكن من يكون التطوع همه يقول كيف أستطيع اللحاق على مساحات التطوع الواسعة.

طارق الحبيب