محمد بن مسعود - الدمام - إثر قرار السماح بفتحها اليوم عادت الحياة مجدداً لأسواق ومولات مدينة سكاكا بمنطقة الجوف؛ إثر قرار السماح بفتحها اليوم الأربعاء. وتابعت أمانة منطقة الجوف ميدانياً مدى تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأسواق التجارية (المولات)؛ ومنها توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير المعقمات والكمامات، وقياس درجة الحرارة، ومنع دخول الأطفال دون عمر 15 عاماً، وتنظيم الدخول للسوق، والاعتماد فقط على السلالم الكهربائية. Advertisements فيروس فيروس كورونا الجديد 29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 05:58 PM إثر قرار السماح بفتحها اليوم شاهد.. عودة الحياة لأسواق الجوف وأمانة المنطقة تتابع تطبيق الإجراءات شاهد.. عودة الحياة لأسواق الجوف وأمانة المنطقة تتابع تطبيق الإجراءات عادت الحياة مجدداً لأسواق ومولات مدينة سكاكا بمنطقة الجوف؛ إثر قرار السماح بفتحها اليوم الأربعاء. وتابعت أمانة منطقة الجوف ميدانياً مدى تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأسواق التجارية (المولات)؛ ومنها توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير المعقمات والكمامات، وقياس درجة الحرارة، ومنع دخول الأطفال دون عمر 15 عاماً، وتنظيم الدخول للسوق، والاعتماد فقط على السلالم الكهربائية. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. عودة الحياة لأسواق الجوف وأمانة المنطقة تتابع تطبيق الإجراءات ،

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