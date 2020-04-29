، "إغاثي" الملك سلمان يواصل مساعداته الرمضانية باليمن والصومال وباكستان والسودان ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة للدول المحتاجة والمتضررة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية للأسر الأشد فقراً والنازحين والمتضررين من السيول والأمطار في منطقة المعاشيق بمحافظة عدن، حيث جرى توزيع 150 سلة غذائية تزن 11 طناً، استفادت منها 150 أسرة.

وأعرب المستفيدون عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ممثلةً بالمركز على هذه المساعدات التي تلبي احتياجاتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل.

كما وزّع المركز أمس 670 سلة غذائية رمضانية للنازحين في محافظة مأرب، استفاد منها 318 أسرة نازحة ومتضررة. ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

إلى هذا، واصل المركز أمس، لليوم الخامس على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع تفشي وباء "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وجرى توزيع 2.239 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 13.434 فرداً في مناطق: لاهور، وجهنق، وخانيوال، وفيصل آباد، وتوبا تيك سنق، بإقليم البنجاب، كما وزعت 1.120 سلة غذائية تزن 37 طناً في منطقة لاهور، استفاد منها 6.720 فرداً، و260 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة خانيوال، استفاد منها 1.560 فرداً، و170سلة غذائية تزن 5 أطنان بمنطقة جهنق، استفاد منها 1.020 فرداً، و189 سلة غذائية تزن 6 أطنان في منطقة فيصل آباد، استفاد منها 1.135 فرداً، و500 سلة غذائية تزن 16 طناً في منطقة توبا تيك سنق استفاد منها 3.000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

كما قام المركز بتوزيع 950 سلة غذائية رمضانية للمحتاجين في محافظتي الجبل، وود الهبيل التابعة لولاية الخرطوم، استفاد منها 5.700 فرد، وذلك بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، ليتم إيصال المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب نقطة لهم لتجنب التجمعات وإتباع الإجراءات اللازمة في ظل انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19).

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 38.211 سلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك بجمهورية السودان الشقيقة.

في السياق نفسه، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1.361 سلة غذائية للفقراء والمحتاجين في مديريات حمر جبجب، وهول وداغ، ووداجر، بإقليم بنادر في مقديشو بجمهورية الصومال الشقيقة، استفاد منها 8.166 فرداً، وذلك بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في عملية التوزيع لمنع تفشي جائحة "كورونا".

ووزع المركز 650 سلة غذائية تزن 58 طناً في مديرية حمر جبجب، استفاد منها 3.900 فرد، و650 سلة غذائية تزن 58 طناً في مديرية هول داغ، استفاد منها 3.900 فرد، و61 سلة غذائية تزن 5 أطنان في مديرية وداجر، استفاد منها 366 فرداً، وهي ضمن مشروع توزيع 10.761 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 64.566 فرداً في جمهورية الصومال الشقيقة.