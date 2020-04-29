منها منع الأطفال دون 15 عامًا والالتزام بالكمامة.. 23 شرطًا لعودة عمل المنشآت التجارية بالقريات

اشترطت بلدية محافظة القريات، 23 شرطًا لعودة عمل المنشآت التجارية «المولات» في المحافظة، وذلك ابتداءً من اليوم.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري، أن الاشتراطات جاءت بتوجيهات أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، وتنص على الحرص بوجود مسافة آمنة بين الجميع ومنع أي تجمعات، وكذلك عدم استخدام الأوراق النقدية وقصر التعامل على وسائل الدفع الإلكتروني، وإزالة المقاعد وأماكن الجلوس والاعتماد على الأبواب الإلكترونية.

ووفق التدابير الاحتازية، ففي حال عدم وجود أبواب إلكترونية، تبقى الأبواب مفتوحة طيلة فترة العمل وتحديد عدد العمال داخل المتجر؛ ليكون عامل واحد لكل 10 أمتار مربع، وتنظيم عدد دخول المتسوقين للمتجر والانتظار خارجه؛ إذا وصل العدد للكثافة المحددة ووضع الملصقات وعلامات أرضية واضحة لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المكتضة؛ لضمان وجود مسافة كافية بينهم، وكذلك التعقيم الدوري لسلال وعربات التسوق وتغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها، ونشر لافتة توضيحية وإرشادات؛ لضمان إحاطة الجميع بالتدابير والإجراءات الاحترازية.

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وأضاف الشمري، أن من بين الاشتراطات فرض إجراءات صحية واحترازية إلزامية على جميع الموظفين من لبس للكمامات وتعقيم اليدين وارتداء القفازات وتبديلها دوريًا، وتوعية كاملة لجميع العاملين عن مخاطر الفيروس وعن الإجراءات الواجب العمل بها طوال الوقت، والطلب من الموظف عزل نفسه مباشرة بمجرد ظهور أي أعراض للفيروس؛ حتى لو كانت طفيفة والمرونة في منح الإجازات المرضية لتمكين الموظفين من عزل أنفسهم، في حال ظهور أي أعراض مرضية، والمرونة في أوقات تبديل ورديات الموظفين لتقليل تفاعل الموظفين فيمن بينهم؛ أثناء تسجل الدخول أو الخروج.

وتتضمن الاشتراطات، إبلاغ الجهات الصحية مباشرة حال ظهور أي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس، مع وجود وحدات فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كل المداخل طوال فترة العمل ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة وتوفير كمامات وقفازات لزوار بشكل كافٍ عند المداخل، والالتزام بالتعقيم الكامل للمنشأة كل 24 ساعة وتخصيص غرف عزل طبي عند وجود أي حالة اشتباه، ومنع دخول الأطفال تحت 15 عامًا، والتأكد من وجود رجال أمن بكمية مكثفة وعمل جولات دائمة للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن بلدية محافظة القريات ستتابع ميدانيًا وستطبق أقصى العقوبات المقررة بحق المخالفين وبحزم.

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