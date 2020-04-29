«رفحاء» تواصل جهودها الاحترازية لمواجهة كورونا

تواصل بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، جهودها الاحترازية لتحييد جائحة فيروس «كورونا المستجد»؛ بتكثيف فرق الإصحاح البيئي أعمال التطهير بأحياء المحافظة برش المبيدات، وأعمال تطهير وتعقيم الحاويات.

كما تكثف البلدية جهودها المتمثلة في‏ حملاتها على المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة، وتقوم إدارة النظافة بالأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري، من خلال رفع المخلفات ونظافة الساحات والأرصفة والشوارع والكنس اليدوي والآلي.

وتواصل إدارة الخدمات؛ ممثلة بقسم الزراعة أعمال قص وصيانة وتحسين المسطحات الخضراء في الميادين والحدائق العامة بالمحافظة.

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وأكَّدت البلدية، أن الجولات مستمرة لمكافحة الظواهر السلبية وإزالتها، للحفاظ على المظهر العام وأعلى مستوى من الإصحاح البيئي، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة للجميع.

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