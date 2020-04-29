هطول أمطار على منطقة القصيم

شهدت منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة شملت مدينة بريدة وعددًا من محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية، غدًا الخميس، وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية وأجزاء من منطقة القصيم، وعلى مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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