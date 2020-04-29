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هطول أمطار على منطقة القصيم

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تشمل عددًا من محافظاتها

شهدت منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة شملت مدينة بريدة وعددًا من محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية، غدًا الخميس، وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية وأجزاء من منطقة القصيم، وعلى مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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