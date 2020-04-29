بالفيديو.. «الصحة» تعلن هويات وأعمار وفيات كورونا الجديدة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن هويات وأعمار الوفيات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددها 5 وفيات.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أن الحالات الـ 5 لغير سعوديين في المنطقة الشرقية ومكة المكرمة تراوحت أعمارهم بين 25 و52 ومعظمهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة.

وإلى ذلك، كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 1325 اليوم الأربعاء، في مناطق عدة.

وتصدرت مكة أعلى نسب الإصابة بـ356 حالة، كما جاءت باقي المدن كالتالي: المدينة 225، جدة 224، الرياض 203، الدمام 74، الهفوف 42، جازان 40، بريدة 37، الخبر 36، الجبيل 23، الطائف 7، وخميس مشيط 6.

وسجلت الجفر، القطيف، عنيزة، المندق، تبوك، والمزداحمية؛ 4 حالات إصابة بكل منها، فيما سجلت بيش، القريات، الخرج، والدرعية؛ 3 حالات إصابة بكل منها.

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كما سجلت المذنب، ينبع، خليص، حفر، والقنفذة؛ حالتي إصابة بكل منها، فيما سجلت القريع، المخواة، ثريبان، شرورة، الديرة ، وساجر؛ حالة إصابة واحدة بكل منها.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يعني ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 21402 وبلغ إجمالي حالات التعافي 2953، ووصل العدد الكلى للوفيات إلى 157.

جاء ذلك بحسب المعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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