الجوازات تحدد موقف مبالغ الغرامة بعد إعلان شروط تمديد هوية زائر لليمنيين

أعلنت المديرية العامة للجوازات تمديد هوية زائر، لليمنيين في المملكة ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة حتى تاريخ 1441/9/21 هـ، مع إمكانية استرداد المبالغ المدفوعة للغرامة، ضمن مبادرات التخفيف الأثر الناتج عن فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأوضحت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،أنه يمكن استرداد المبالغ المدفوعة للغرامة للزائرين اليمنيين، وطباعة الهوية والتوصيل من خلال منصة أبشر.

وردًّا على استفسارات المستفيدين، أكدت الجوازات السعودية أن جميع المقيمين المنتهية صلاحية إقاماتهم من تاريخ 1441/7/23هـ، وحتى1441/11/9هـ، العاملين في القطاع الخاص الذين شملهم الإعفاء بالأمر السامي الكريم تم تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر إلكترونيًّا دون مقابل بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

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ووفقًا للجوازات السعودية، ردًّا على استفسارات المستفيدين، فأن الإعفاءات التي صدرت لا تشمل العمالة المنزلية، علمًا أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية

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