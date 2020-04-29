«أبشر» يوضح آلية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات

أعلنت منصة أبشر، آلية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات؛ دون الحاجة للخروج من المنزل، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأوضحت منصة أبشر، عبر «تويتر»، آلية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات؛ بدخول المستخدم على حسابه على أبشر، ثم اختيار «خدمات المركبات»، ثم النقر على «استعلامات»، ثم اختر «صلاحية التأمين على المركبات».

آلية مبايعة المركبات عبر أبشر

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وكانت الإدارة العامة للمرور، أوضحت طريقة مبايعة المركبات ونقل الملكية، عبر منصة أبشر دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.

وأكد المرور السعودي، عبر «تويتر»، أن إتمام خدمة مبايعة المركبات عبر أبشر، تتم من خلال تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمة المركبات، ثم خيار مبايعة المركبات، ومن ثم اتبع الخطوات التي ستظهر للمستفيد.

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