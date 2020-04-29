فيديو.. السديس عن أزمة فيروس كورونا: «أيام وتنكشف الغمة»

تصدر الشيخ عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد مقطع فيديو انتشر له أمس وهو يتحدث عن أزمة فيروس كورونا.

السديس يزف البشرى

وقال الشيخ السديس في مقطع الفيديو: «أيام وتنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود إلى الحرمين للطواف والسعي والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام».

وأضاف السديس: «الأمور ستعود بإذن الله كما كانت؛ حيث إن الدولة حريصة على إيجاد البيئة السليمة والصحية».

وطالب السديس بعدم التسرع في التحرر من القيود المفروضة ضمن الإجراءات الاحترازية.

بشرى السديس وتخفيف إجراءات منع التجول

وتعد بشرى الشيخ السديس بمنزلة الأمل لجموع المسلمين والعرب في الشهر الكريم؛ وذلك بعدما خففت بعض الدول الإجراءات الصارمة التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

دول عربية خففت إجراءات

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في المملكة، قررت الحكومة تخفيض ساعات منع التجول في عدة مدن، إلا أنها أبقت عليه في مكة؛ حيث أصبح منع التجول من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وقلَّص الأردن كذلك ساعات التجول في عدة مدن رئيسية، وسمح لبعض القطاعات بالعمل مجددًا، في حين قللت مصر ساعة من منع التجول الليلي، ومنعت صلاة الجماعة والتراويح خلال رمضان. أما الجزائر فسمحت للعديد من المحلات التجارية باستئناف نشاطها للتخفيف من آثار هذه الجائحة اقتصاديًّا.

فهل اقترب فيروس كورونا من الزوال واقترب تحقيق بشرى السديس؟

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