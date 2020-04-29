بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في مناطق المملكة

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 1325 اليوم الأربعاء، في مناطق عدة.

وتصدرت مكة أعلى نسب الإصابة مكة بـ356 حالة، كما جاءت باقي المدن المدينة 225، جدة 224, الرياض 203, الدمام 74, الهفوف 42, جازان 40, بريدة 37, الخبر 36, الجبيل 23, الطائف7, خميس مشيط 6.

وسجلت الجفر، القطيف، عنيزة، المندق، تبوك، المزداحمية 4 حالات إصابة بكل منهم، فيما سجلت بيش، القريات، الخرج، الدرعية 3 حالات إصابة بكل منهم.

وسجلت المذنب، ينبع، خليص، حفر، القنفذة حالتي إصابة بكل منهم، فيما سجلت القريع، المخواة، ثريبان، شرورة، الديرة، ساجرحالة إصابة واحدة بكل منهم.

Advertisements

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يعني ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 21402 وبلغ إجمالي حالات التعافي 2953، ووصل العدد الكلى للوفيات إلى 157.

جاء ذلك بحسب المعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: تسجيل 1325 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 157