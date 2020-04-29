التحقيق في ذبح حسيل ميت بمسلخ أمانة الباحة

أوضحت أمانة منطقة الباحة حول حقيقة ما حدث في المسلخ التابع لها، عصر السبت، والذي تم نشره في مقطع فيديو يُظهر قيام عمال المسلخ بذبح عجل نافق ومن ثمّ استكمال تحميله لكي يتم إعدامه في المرمى.

وبينت أمانة الباحة في بيان صحفي، أنها تعاملت بشكل فوري مع الحدث بأقصى درجات الشفافية والمسؤولية، وعلى الرغم من أن الظاهر من الفيديو المسجل كان عبارة عن إعدام حقيقي للحيوان للتأكد من نفوقه بعد وصوله للمسلخ حياً حسب كاميرات التصوير وشهادة الشهود، بالإضافة إلى أنه تم تحميل العجل الميت مباشرة ونقله إلى المرمى، حيث تم التخلص منه بالطرق النظامية المناسبة.

جاء ذلك بعد مقطع تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن حسيل تم إنزاله من السيارة وقد نفق، حيث بادر عمال المسلخ بتذكيته ولم يخرج أي دم كما نشر المقطع والذي سبب ضجة كبيرة عن اهتمام الأمانة بمسالخها ومراقبتها بشكل دقيق مما حدا بالأمانة لأن تفتح تحقيقا في الواقعة ومدى صحة المقطع. أضافت أنه حرصاً من الأمانة على استيضاح الحقيقة وفي سبيل ضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، فقد تمت إحالة الموضوع بخطاب رسمي من الأمانة إلى شرطة منطقة الباحة متضمناً طلبا من الأمانة بالتحقيق مع جميع الأطراف، مبينة أنها أرسلت خطابا إلحاقيا آخر إلى الشرطة بطلب إحالة الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق فيه حسب الاختصاص، كما تم منذ اللحظة الأولى إغلاق ثلاثة محلات ملاحم لصاحب العلاقة احترازياً لحين معرفة نتائج التحقيقات. وقد تطابق ما تم التوصل إليه من نتائج في التحقيقات لدى الجهات المختصة، والتي تفيد بأن العجل وصل إلى المسلخ حياً بعد تعرضه لإصابة أثناء تحميله ونقله، وتم ذبحه في مكان مكشوف أمام الموجودين في المسلخ كالمعتاد للتأكد من موته، ثمّ رفع إلى المركبة وتم نقله إلى المرمى فوراً وجرى التخلص منه بناءً على محضر مشترك بالحالة موقع من مشرف المسلخ من الأمانة والطبيب البيطري. وأمانة منطقة الباحة وهي توضّح للعموم هذه الحقائق ونتائج التحقيق التي توصلت إليها الجهات المختصة فإنها تحتفظ بحقها القانوني الكامل تجاه من قام بتسجيل الفيديو بغرض التخويف والإرجاف وكل من تداوله ونشره وعلق عليه بتعليقات غير صحيحة. كما أن الأمانة مستمرة في أداء واجباتها ومسؤولياتها حيال الصحة العامة وضمان سلامة الطعام والغذاء، وتطبيق أقسى العقوبات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.