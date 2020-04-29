السعودية اليوم / أمين منطقة القصيم يتابع انطلاق أعمال المراكز التجارية وتطبيق الاشتراطات الوقائية



بريدة 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

تابع أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي اليوم ، انطلاقة أعمال المراكز التجارية (المولات) بعد بدء فترة السماح بمعاودة أنشطتها ، مؤكداً أهمية الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمكافحة فيروس

وشملت الجولة التفقدية لأمين القصيم عددا من المراكز التجارية ومتابعة مدى جاهزيتها والتزامها بتطبيق التعليمات في هذا الاتجاه.

وبين المجلي أن الأمانة اتخذت العديد من الاشتراطات الوقائية لعودة أنشطة المولات التجارية ، أبرزها إغلاق كافة أماكن الترفيه كمناطق الألعاب وإزالة مقاعد الجلوس في الممرات ، بالإضافة إلى إلزام المجمعات التجارية بتوفير وحدات فحص طبي لقياس درجة حرارة المتسوقين في كافة المداخل ومنع دخول الأطفال ما دون 15 عاما ونشر لافتات إرشادية وتوفير مواد التعقيم وتكثيف أعمال التطهير وغيرها من الإجراءات التنظيمية والاحترازية ، بالإضافة إلى حزمة من التعليمات والإجراءات المتخذة للعاملين بالمجمعات التجارية .

وتكثف الفرق الرقابية بأمانة المنطقة متابعة تطبيق الاشتراطات والتنظيمات الوقائية عبر جولات رقابية مكثفة تستهدف المحافظة على سلامة الجميع .

// انتهى //

18:13ت م

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بريدة 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واستابع أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي اليوم ، انطلاقة أعمال المراكز التجارية (المولات) بعد بدء فترة السماح بمعاودة أنشطتها ، مؤكداً أهمية الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا للمحافظة على سلامة الجميع .وشملت الجولة التفقدية لأمين القصيم عددا من المراكز التجارية ومتابعة مدى جاهزيتها والتزامها بتطبيق التعليمات في هذا الاتجاه.وبين المجلي أن الأمانة اتخذت العديد من الاشتراطات الوقائية لعودة أنشطة المولات التجارية ، أبرزها إغلاق كافة أماكن الترفيه كمناطق الألعاب وإزالة مقاعد الجلوس في الممرات ، بالإضافة إلى إلزام المجمعات التجارية بتوفير وحدات فحص طبي لقياس درجة حرارة المتسوقين في كافة المداخل ومنع دخول الأطفال ما دون 15 عاما ونشر لافتات إرشادية وتوفير مواد التعقيم وتكثيف أعمال التطهير وغيرها من الإجراءات التنظيمية والاحترازية ، بالإضافة إلى حزمة من التعليمات والإجراءات المتخذة للعاملين بالمجمعات التجارية .وتكثف الفرق الرقابية بأمانة المنطقة متابعة تطبيق الاشتراطات والتنظيمات الوقائية عبر جولات رقابية مكثفة تستهدف المحافظة على سلامة الجميع .// انتهى //18:13ت م0133

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