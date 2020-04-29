السعودية اليوم / مصر والأمم المتحدة تسعيان لتنفيذ برنامج إستراتيجي لمجابهة كورونا بقيمة 2ر1 مليار دولار



القاهرة 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط خلال اجتماعها مع الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر ريتشارد ديكتس، وحضور وزراء التخطيط والبيئة والتضامن الاجتماعي من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس"، الرؤية الوطنية الموحدة للتعاون مع الأمم المتحدة فى مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس

وأوضحت وزارة التعاون الدولي المصرية - في بيان اليوم - أن الاجتماع يأتي ضمن جهود تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 والذي يهدف إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وتضمنت مناقشات الاجتماع 4 محاور استراتيجية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 2ر1 مليار دولار.

// انتهى //

17:56ت م

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القاهرة 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسبحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط خلال اجتماعها مع الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر ريتشارد ديكتس، وحضور وزراء التخطيط والبيئة والتضامن الاجتماعي من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس"، الرؤية الوطنية الموحدة للتعاون مع الأمم المتحدة فى مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا وأوضحت وزارة التعاون الدولي المصرية - في بيان اليوم - أن الاجتماع يأتي ضمن جهود تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 والذي يهدف إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.وتضمنت مناقشات الاجتماع 4 محاور استراتيجية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 2ر1 مليار دولار.// انتهى //17:56ت م0127

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