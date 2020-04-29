السعودية اليوم / الدنمارك تعلن "السيطرة" على كورونا



كوبنهاغن 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أعلنت الدنمارك تمكنها من السيطرة على انتشار وباء

وقالت رئيسة الحكومة ميتي فريدريكسن أمام البرلمان اليوم "العدوى تحت السيطرة ولقد نجحت الاستراتيجية الدنماركية في المرحلة الأولى الصعبة".

ولوقف انتشار الفيروس، أغلقت الدنمارك دور الحضانة والمدارس والثانويات وبعض الأماكن العامة مثل المطاعم وقاعات

وتم رفع بعض هذه القيود حاليا، وأعيد فتح بعض المدارس وصالونات تزيين الشعر، ويفترض ان تبدأ المرحلة الثانية من إعادة الفتح بعد 10 مايو.

// انتهى //

17:48ت م

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كوبنهاغن 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسأعلنت الدنمارك تمكنها من السيطرة على انتشار وباء كورونا المستجد ، ما دعاها للرفع التدريجي للقيود المفروضة في مواجهة الفيروس.وقالت رئيسة الحكومة ميتي فريدريكسن أمام البرلمان اليوم "العدوى تحت السيطرة ولقد نجحت الاستراتيجية الدنماركية في المرحلة الأولى الصعبة".ولوقف انتشار الفيروس، أغلقت الدنمارك دور الحضانة والمدارس والثانويات وبعض الأماكن العامة مثل المطاعم وقاعات الرياضة وصالونات التزيين، بالإضافة إلى حظر التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.وتم رفع بعض هذه القيود حاليا، وأعيد فتح بعض المدارس وصالونات تزيين الشعر، ويفترض ان تبدأ المرحلة الثانية من إعادة الفتح بعد 10 مايو.// انتهى //17:48ت م0122

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