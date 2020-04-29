السعودية اليوم / مستشفى شرق جدة يواصل مبادراته في تطبيق احترازات فيروس كورونا



جدة 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واس

واصل مستشفى شرق جدة أعمال مبادراته التي تأتي في إطار تطبيقات احترازات الحد من انتشار فيروس

ويأتي تطبيق هذه الخدمة لاتباع طرق وأساليب التباعد الاجتماعي قدر المستطاع ، ويكون المريض قبل تقديم الخدمة وأثناء تقديم وبعد خروجه بشكل آمن وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس ، وكل ما على المريض هو الالتزام بالحجر المنزلي وتطبيق الإقرار الفردي الذي وقع عليه ، ثم التواصل مع المستشفى على رقم الواتساب ٠٥٩٥١٨٢٦٤٧ وإرسال البيانات المطلوبة الإسم الثلاثي ورقم الهوية.

كما نفذ المستشفى ضمن مبادراته حملة المسح النشط ضمن فرق التقصي الوبائي داخل الأحياء للمواطنين والمقيمين بمختلف المواقع حيث يعتبر هذا الاجراء الاستباقي للتقصي الوبائي والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا ومنع انتشاره.

وقدم المستشفى ، الإرشادات بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة والفيروسات المتعلقة بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات والمحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين ، كما يقوم المستشفى عبر هذه الفرق بشرح الطرق الصحية في حالة الاشتباه أو ظهور بعض أعراض فيروس كورونا من خلال عزل المشتبه به والتواصل مع الفرق الصحة المنتشرة داخل الأحياء والاتصال على الرقم 937.

// انتهى //

17:34ت م

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جدة 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واسواصل مستشفى شرق جدة أعمال مبادراته التي تأتي في إطار تطبيقات احترازات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، حيث أطلق ممثلاً في إدارة تجربة المريض العامة خدمة الاستعلام عن نتائج تحليل فيروس كورونا عبر خدمة الواتس آب.ويأتي تطبيق هذه الخدمة لاتباع طرق وأساليب التباعد الاجتماعي قدر المستطاع ، ويكون المريض قبل تقديم الخدمة وأثناء تقديم وبعد خروجه بشكل آمن وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس ، وكل ما على المريض هو الالتزام بالحجر المنزلي وتطبيق الإقرار الفردي الذي وقع عليه ، ثم التواصل مع المستشفى على رقم الواتساب ٠٥٩٥١٨٢٦٤٧ وإرسال البيانات المطلوبة الإسم الثلاثي ورقم الهوية.كما نفذ المستشفى ضمن مبادراته حملة المسح النشط ضمن فرق التقصي الوبائي داخل الأحياء للمواطنين والمقيمين بمختلف المواقع حيث يعتبر هذا الاجراء الاستباقي للتقصي الوبائي والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا ومنع انتشاره.وقدم المستشفى ، الإرشادات بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة والفيروسات المتعلقة بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات والمحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين ، كما يقوم المستشفى عبر هذه الفرق بشرح الطرق الصحية في حالة الاشتباه أو ظهور بعض أعراض فيروس كورونا من خلال عزل المشتبه به والتواصل مع الفرق الصحة المنتشرة داخل الأحياء والاتصال على الرقم 937.// انتهى //17:34ت م0115

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