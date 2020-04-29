السعودية اليوم / الإصابات بكورونا في باكستان ترتفع إلى 15265 حالة



إسلام آباد 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات وباء كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 8 من المصابين بفيروس كورونا توفوا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بهذا الفيروس القاتل إلى 335 حالة وفاة، مشيراً إلى أن 3425 حالة من المصابين بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، بينما لا تزال 11529 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي.

ومن إجمالي الحالات توجد 5827 حالة في إقليم البنجاب، و5695 في إقليم السند، و2160 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و 915 حالة في إقليم بلوشستان و330 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و65 حالة في إقليم كشمير الحرة و297 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

// انتهى //

17:33ت م

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إسلام آباد 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 15265 حالة، بعد تسجيل 404 حالات جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات وباء كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 8 من المصابين بفيروس كورونا توفوا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بهذا الفيروس القاتل إلى 335 حالة وفاة، مشيراً إلى أن 3425 حالة من المصابين بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، بينما لا تزال 11529 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي.ومن إجمالي الحالات توجد 5827 حالة في إقليم البنجاب، و5695 في إقليم السند، و2160 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و 915 حالة في إقليم بلوشستان و330 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و65 حالة في إقليم كشمير الحرة و297 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.// انتهى //17:33ت م0114

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