السعودية اليوم / " واس " تقضي ساعة عمل بمركز بلاغات الهلال الأحمر بتبوك



تبوك 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أمضت وكالة الأنباء

وتعمل فرق الهلال الأحمر بالمنطقة على قدم وساق منذ بدء أزمة "كورونا" من خلال 26 مركزاً ،بها 30 فرقة إسعافية 5 فرق منها تطوعية، بإنسابية في العمل وإنسانية في التعامل، حيث استقبلت منذ بدء الأزمة وحتى اليوم أكثر من27 ألف اتصال، وباشرت مايزيد عن 4600، كما تلقت 5909 بلاغات عبر تطبيق أسعفني.

وأوضحت إدارة الاتصال المؤسسي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة أن فرق العمليات بفرع الهلال الأحمر بتبوك والمراكز التابعة له تقدم جميع الخدمات الطبية الإسعافية التي تسهم في مباشرة الحالات التي تستدعي الحاجة للوصول إليها بما في ذلك المصابين لا قدر الله, مؤكدة جاهزية فرق الهلال الأحمر بتبوك والمراكز التابعة لها من أخصائيين وفنيين طب الطوارئ, مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية والمتطوعين متى ما دعت الحاجة لذلك, بالإضافة إلى القيادات الميدانية والمساندة، وهي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997، مشيراً إلى أن المراكز قادرة على مباشرة الحالات التي تعاني من الأوبئة وفق المواصفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاعات الأخرى.

// انتهى //

17:33ت م

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تبوك 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسأمضت وكالة الأنباء السعودية أمس ، ساعة عمل في مركز العمليات الخاص بفرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، رصدت خلالها جاهزية الفرق الإسعافية لتأدية المهام المناطة بها خلال فترة تنفيذ أمر منع التجول، في شهر رمضان المبارك، ضمن الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.وتعمل فرق الهلال الأحمر بالمنطقة على قدم وساق منذ بدء أزمة "كورونا" من خلال 26 مركزاً ،بها 30 فرقة إسعافية 5 فرق منها تطوعية، بإنسابية في العمل وإنسانية في التعامل، حيث استقبلت منذ بدء الأزمة وحتى اليوم أكثر من27 ألف اتصال، وباشرت مايزيد عن 4600، كما تلقت 5909 بلاغات عبر تطبيق أسعفني.وأوضحت إدارة الاتصال المؤسسي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة أن فرق العمليات بفرع الهلال الأحمر بتبوك والمراكز التابعة له تقدم جميع الخدمات الطبية الإسعافية التي تسهم في مباشرة الحالات التي تستدعي الحاجة للوصول إليها بما في ذلك المصابين لا قدر الله, مؤكدة جاهزية فرق الهلال الأحمر بتبوك والمراكز التابعة لها من أخصائيين وفنيين طب الطوارئ, مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية والمتطوعين متى ما دعت الحاجة لذلك, بالإضافة إلى القيادات الميدانية والمساندة، وهي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997، مشيراً إلى أن المراكز قادرة على مباشرة الحالات التي تعاني من الأوبئة وفق المواصفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاعات الأخرى.// انتهى //17:33ت م0113

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.