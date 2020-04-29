السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تشرف على فتح المجمعات والمحلات التجارية المشمولة بالمنطقة



جيزان 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أشرفت الفرق الميدانية لأمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها بمحافظات ومراكز المنطقة والجهات ذات العلاقة اليوم ، على تنفيذ الأمر السامي بفتح بعض الأنشطة التجارية لممارستها في فترة السماح التي بدأت اعتبارا من اليوم، وتستمر حتى اليوم الـ 20 من شهر رمضان الحالي.

وأوضح أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان ، أن عملية الفتح تمت بعد التأكد من تطبيق جميع المجمعات والمحلات المشمولة لضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية خلال فترة رفع منع التجول الجزئي ، مع التأكيد على أهمية إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة

وأشار إلى أن عمليات فتح المحلات والمجمعات التجارية المشمولة بالموافقة الكريمة بالمنطقة تمت بتوجيهات ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

وبين أن ضوابط عمل الأنشطة المشمولة تضمنت إغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض أو غرف الصلاة أو غرف قياس الملابس وتنظيم عملية دخول وخروج العملاء للمتجر مع حساب متوسط عدد العملاء داخل المنشأة بما لا يقل عن 10 أمتار مربعة لكل عميل مع وضع علامات أرضية لتحقيق مسافة التباعد وتوفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين والعملاء (القفازات ، الكمامات ، المطهرات) وتعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل للمركز بعد الإغلاق يومياً وكذلك منع دخول الأطفال تحت سن (15) عاما وإزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات وإغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج وفي حال عدم وجود درج يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.

وأفاد أن الاشتراطات شملت كذلك توفير وحدات فحص طبي وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كافة مداخل المركز وتوفير غرفة للعزل الطبي عند الاشتباه في أي حالة وأهمية وجود أفراد أمن للتأكد من إلزام العملاء بلبس الكمامة وتنظيم الدخول إلى السوق والالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية قدر الإمكان .

ودعا أمين منطقة جازان في ختام تصريحه المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة ، وفي حال رصد ملاحظة أو مخالفة بلدية يمكن التواصل عبر مركز الطوارئ على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

//انتهى//

17:32ت م

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جيزان 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسأشرفت الفرق الميدانية لأمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها بمحافظات ومراكز المنطقة والجهات ذات العلاقة اليوم ، على تنفيذ الأمر السامي بفتح بعض الأنشطة التجارية لممارستها في فترة السماح التي بدأت اعتبارا من اليوم، وتستمر حتى اليوم الـ 20 من شهر رمضان الحالي.وأوضح أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان ، أن عملية الفتح تمت بعد التأكد من تطبيق جميع المجمعات والمحلات المشمولة لضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية خلال فترة رفع منع التجول الجزئي ، مع التأكيد على أهمية إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وأشار إلى أن عمليات فتح المحلات والمجمعات التجارية المشمولة بالموافقة الكريمة بالمنطقة تمت بتوجيهات ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.وبين أن ضوابط عمل الأنشطة المشمولة تضمنت إغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض أو غرف الصلاة أو غرف قياس الملابس وتنظيم عملية دخول وخروج العملاء للمتجر مع حساب متوسط عدد العملاء داخل المنشأة بما لا يقل عن 10 أمتار مربعة لكل عميل مع وضع علامات أرضية لتحقيق مسافة التباعد وتوفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين والعملاء (القفازات ، الكمامات ، المطهرات) وتعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل للمركز بعد الإغلاق يومياً وكذلك منع دخول الأطفال تحت سن (15) عاما وإزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات وإغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج وفي حال عدم وجود درج يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.وأفاد أن الاشتراطات شملت كذلك توفير وحدات فحص طبي وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كافة مداخل المركز وتوفير غرفة للعزل الطبي عند الاشتباه في أي حالة وأهمية وجود أفراد أمن للتأكد من إلزام العملاء بلبس الكمامة وتنظيم الدخول إلى السوق والالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية قدر الإمكان .ودعا أمين منطقة جازان في ختام تصريحه المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة ، وفي حال رصد ملاحظة أو مخالفة بلدية يمكن التواصل عبر مركز الطوارئ على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.//انتهى//17:32ت م0112

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