السعودية اليوم / "واس" ترصد بدء المراكز التجارية بالمدينة المنورة العمل واستقبال المتسوقين



المدينة المنورة 06رمضان 1441هـ الموافق 29 ابريل 2020م واس

رصدت عدسة "واس" اليوم، افتتاح المراكز التجارية بالمدينة المنورة وبدء استقبال المتسوقين مع بدء سريان أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالسماح لبعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها ابتداء من ٦ رمضان وحتى ٢٠ رمضان، وذلك في فترة السماح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

ويجسّد الأمر الكريم السماح لبعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالعمل حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - واهتمامها بتلمّس احتياجات المواطنين والمقيمين لتأمين متطلباتهم المعيشية مع دخول شهر رمضان المبارك, بما يتوافق مع توصيات الجهات الصحية المختصة, مع استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية التي تعدّ مسؤولية الجميع للحدّ من إنتشار فيروس

واظهرت جولة "واس" بالمراكز التجارية الالتزام بضوابط عمل المراكز التجارية التي حددتها أمانة منطقة المدينة المنورة وذلك بإغلاق كافة أماكن الترفية والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض وغرف الصلاة وغرف قياس الملابس، مع تنظيم دخول المتسوقين للمتاجر وحساب متوسط عدد العملاء داخل المتجر بما لايقل عن ١٠ أمتار مربع لكل عميل مع وضع علامات أرضية لتحقيق مسافة التباعد، وتوفير مستلمزمات الحماية الشخصية للعاملين والعملاء (قفازات،كمامات،مطهرات) وتعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل للمركز بعد الإغلاق، ومنع دخول الاطفال تحت سن ١٥ عاماً وإزالة الكراسي وأماكن الجلوس بالممرات،وإغلاق المصاعد والاعتماد على السلالم وفي حال عدم وجود سلالم يتم السماح بدخول شخص واحد بالمصعد، وتوفير وحدات فحص طبي وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كافة مداخل المركز التجاري، وتوفير غرفة للعزل الطبي عند الاشتباه بأي حالة، وتوفير أفراد أمن للتأكد من إلزام العملاء بلبس الكمامة وتنظيم الدخول إلى السوق، والالتزام بوسائل الدفع الإلكتروني قدر الإمكان.

// انتهى //

17:30ت م

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المدينة المنورة 06رمضان 1441هـ الموافق 29 ابريل 2020م واسرصدت عدسة "واس" اليوم، افتتاح المراكز التجارية بالمدينة المنورة وبدء استقبال المتسوقين مع بدء سريان أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالسماح لبعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها ابتداء من ٦ رمضان وحتى ٢٠ رمضان، وذلك في فترة السماح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.ويجسّد الأمر الكريم السماح لبعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالعمل حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - واهتمامها بتلمّس احتياجات المواطنين والمقيمين لتأمين متطلباتهم المعيشية مع دخول شهر رمضان المبارك, بما يتوافق مع توصيات الجهات الصحية المختصة, مع استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية التي تعدّ مسؤولية الجميع للحدّ من إنتشار فيروس كورونا واظهرت جولة "واس" بالمراكز التجارية الالتزام بضوابط عمل المراكز التجارية التي حددتها أمانة منطقة المدينة المنورة وذلك بإغلاق كافة أماكن الترفية والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض وغرف الصلاة وغرف قياس الملابس، مع تنظيم دخول المتسوقين للمتاجر وحساب متوسط عدد العملاء داخل المتجر بما لايقل عن ١٠ أمتار مربع لكل عميل مع وضع علامات أرضية لتحقيق مسافة التباعد، وتوفير مستلمزمات الحماية الشخصية للعاملين والعملاء (قفازات،كمامات،مطهرات) وتعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل للمركز بعد الإغلاق، ومنع دخول الاطفال تحت سن ١٥ عاماً وإزالة الكراسي وأماكن الجلوس بالممرات،وإغلاق المصاعد والاعتماد على السلالم وفي حال عدم وجود سلالم يتم السماح بدخول شخص واحد بالمصعد، وتوفير وحدات فحص طبي وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كافة مداخل المركز التجاري، وتوفير غرفة للعزل الطبي عند الاشتباه بأي حالة، وتوفير أفراد أمن للتأكد من إلزام العملاء بلبس الكمامة وتنظيم الدخول إلى السوق، والالتزام بوسائل الدفع الإلكتروني قدر الإمكان.// انتهى //17:30ت م0111

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