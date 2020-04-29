السعودية اليوم / تحديد 23 شرطاً لعودة عمل المنشآت التجارية بالقريات



القريات 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

اشترطت بلدية محافظة القريات 23 شرطاً لعودة عمل المنشآت التجارية (المولات) في المحافظة ، وذلك ابتداءً اليوم.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري أن الاشتراطات جاءت بتوجيهات أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، التي تنص على الحرص بوجود مسافة آمنة بين الجميع في كل الأوقات ومنع أي تجمعات وكذلك عدم استخدام الأوراق النقدية وقصر التعامل قدر الإمكان على وسائل الدفع الإلكتروني وإزالة المقاعد وأماكن الجلوس والاعتماد على الأبواب الالكترونية وفي حال عدم وجود أبواب الالكترونية تبقى الأبواب مفتوحه طيلة فترة العمل وتحديد عدد العمال داخل المتجر ليكون عامل واحد لكل 10 أمتار مربع وتنظيم عدد دخول المتسوقين للمتجر والانتظار خارجه إذا وصل العدد للكثافه المحددة ووضع الملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المكتضة لضمان وجود مسافة كافية بينهم وكذلك التعقيم الدوري لسلال وعربات التسوق وتغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها ونشر، لافتة توضيحيه وإرشادات لضمان إحاطة الجميع بالتدابير والإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن من بين الاشتراطات فرض إجراءات صحية واحترازية إلزامية على جميع الموظفين من لبس للكمامات وتعقيم اليدين وارتداء القفازات وتبديلها دورياً ، وتوعية كامله لجميع العاملين عن مخاطر الفيروس وعن الإجراءات الواجب العمل بها طوال الوقت والطلب من الموظف عزل نفسه مباشرة بمجرد ظهور أي أعراض للفيروس حتى لو كانت طفيفة والمرونة في منح الإجازات المرضية لتمكين الموظفين من عزل أنفسهم في حال ظهور أي أعراض مرضية والمرونة في أوقات تبديل الورديات الموظفين لتقليل تفاعل الموظفين فيما بينهم أثناء تسجل الدخول أو الخروج وإبلاغ الجهات الصحية مباشرة في حال ظهور أي حالة تظهر عليها أعراض الأصابة بالفيروس، مع وجود وحدات فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل طوال فترة العمل ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة وتوفير كمامات وقفازات لزوار بشكل كاف عند المداخل والالتزام بالتعقيم الكامل للمنشآة كل 24 ساعة وتخصيص غرف عزل طبي عند وجود أي حالة إشتباه ومنع دخول الأطفال تحت 15 عاماً والتأكد من وجود رجال أمن بكمية مكثفة وعمل جولات دائمة للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن بلدية محافظة القريات ستتابع ميدانياً وستطبق أقصى العقوبات المقررة بحق المخالفين وبحزم.

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17:30ت م

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