شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 5 وفيات و1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 أبريل 2020 سجلت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 21402.

Advertisements وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 157 حالة. وأكدت الوزارة أن مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية وصل إلى 2953، بعد تسجيل 169 حالة شفاء جديدة.

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