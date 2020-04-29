شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 1325 حالة كورونا جديدة في المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم ، تسجيل 1325 حالة جديدة مؤكدة بـفيروس كورونا في المملكة .

وقال متحدث الوزارة الدكتور محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليومي : سجلنا 169 حالة تعافي جديدة من الفيروس، و5 وفيات، وبلغ عدد الحالات النشطة 18292 منها 125 حالة حرجة .

و’اشار إلى أن هناك عدة وصايا للمرأة الحامل، يجب الوصول إليها عبر منصاتنا الرسمية