شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 1325 حالة كورونا جديدة في المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
وقال متحدث الوزارة الدكتور محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليومي : سجلنا 169 حالة تعافي جديدة من الفيروس، و5 وفيات، وبلغ عدد الحالات النشطة 18292 منها 125 حالة حرجة .
و’اشار إلى أن هناك عدة وصايا للمرأة الحامل، يجب الوصول إليها عبر منصاتنا الرسمية
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