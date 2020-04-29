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صحة الطائف تنفي ظهور حالات كورونا جديدة وتتوعد مروجي الشائعات
متابعات الخليج 365 - الطائف
أكدت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء، عدم صحة ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال حملات المسح.
وقالت صحة الطائف، في بيان لها، إنه تم رصد تداول شائعات بشأن ظهور حالات إصابة جديدة في أحد الأحياء خلال حملات المسح النشط، مضيفة أنها أخبار غير صحيحة.
وتوعدت صحة الطائف مروجي هذه الشائعات، بأنه سيتم التعامل معها وفق الأنظمة والقوانين، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل (1325) حالة إصابة جديدة وتسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (169) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2953) حالة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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