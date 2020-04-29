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استنفار أمني في البصرة بعد تسجيل أعداد كبيرة من إصابات كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق اليوم الأربعاء، ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، مما دعا السلطات للاستنفار الأمني.
وأعلنت السلطات في المحافظة الموقف الوبائي للأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث سجلت 50 إصابة جديدة، وحالة شفاء واحدة.
وقال رئيس خلية الأزمة محافظ البصرة أسعد العيداني في بيان صحفي، إن “الإصابات الأخيرة جاءت بسبب حضور بعض المواطنين للمناسبات الاجتماعية، وملامسة حاملي الفيروس”.
ووجهت قيادة عمليات البصرة بالاستنفار الأمني العام في المحافظة بعد ارتفاع أعداد المصابين، ودعت إلى عدم الخروج من المنازل إلا في الحالات الضرورية والطارئة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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