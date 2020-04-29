محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع إجمالي الحالات إلى 721 سجلت وزارة الصحة اللبنانية أربع إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 721 حالة. وذكرت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 150 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 24 حالة. فيروس كورونا الجديد لبنان: 4 إصابات جديدة بـ"كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-29 سجلت وزارة الصحة اللبنانية أربع إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 721 حالة. Advertisements وذكرت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 150 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 24 حالة. 29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 02:27 PM ارتفاع إجمالي الحالات إلى 721 ارتفاع إجمالي الحالات إلى 721 سجلت وزارة الصحة اللبنانية أربع إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 721 حالة. وذكرت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 150 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 24 حالة. ، لبنان: 4 إصابات جديدة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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