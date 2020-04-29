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سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم، 37 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 4289 حالة.
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن عدد الوفيات بلغ 167 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
وأضافت أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 112 حالة للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 890 حالة.
فيروس كورونا الجديد
المغرب يسجل 37 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ"كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-29
سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم، 37 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 4289 حالة.
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن عدد الوفيات بلغ 167 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
وأضافت أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 112 حالة للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 890 حالة.
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
02:25 PM
إجمالي الحالات يصل إلى 4289 شخصاً
سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم، 37 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 4289 حالة.
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن عدد الوفيات بلغ 167 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
وأضافت أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 112 حالة للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 890 حالة.
، المغرب يسجل 37 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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