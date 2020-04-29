، المغرب يسجل 37 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات يصل إلى 4289 شخصاً

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم، 37 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 4289 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن عدد الوفيات بلغ 167 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأضافت أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 112 حالة للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 890 حالة.

فيروس كورونا الجديد