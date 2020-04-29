اخبار السعوديه

رئيس بلدية الحازمي ببيشة الى المرتبة العاشرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

محمد بن مسعود - الدمام - صدرت موافقة أمين أمانة منطقة عسير الدكتور وليد الحميد، على ترقية رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني الى المرتبة العاشرة.

وبهذه المناسبة عبّر "القرني" عن شكره وتقديره لأمين منطقة عسير على هذه الثقة التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزاً كبيرا له لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 04:49 PM

Advertisements
رئيس بلدية الحازمي ببيشة الى المرتبة العاشرة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

صدرت موافقة أمين أمانة منطقة عسير الدكتور وليد الحميد، على ترقية رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني الى المرتبة العاشرة.

وبهذه المناسبة عبّر "القرني" عن شكره وتقديره لأمين منطقة عسير على هذه الثقة التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزاً كبيرا له لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

الكلمات المفتاحية

، رئيس بلدية الحازمي ببيشة الى المرتبة العاشرة ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية الحازمي ببيشة الى المرتبة العاشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا