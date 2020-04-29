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محمد بن مسعود - الدمام - صدرت موافقة أمين أمانة منطقة عسير الدكتور وليد الحميد، على ترقية رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني الى المرتبة العاشرة.
وبهذه المناسبة عبّر "القرني" عن شكره وتقديره لأمين منطقة عسير على هذه الثقة التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزاً كبيرا له لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 04:49 PM
صدرت موافقة أمين أمانة منطقة عسير الدكتور وليد الحميد، على ترقية رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني الى المرتبة العاشرة.
وبهذه المناسبة عبّر "القرني" عن شكره وتقديره لأمين منطقة عسير على هذه الثقة التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزاً كبيرا له لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
، رئيس بلدية الحازمي ببيشة الى المرتبة العاشرة ،
المصدر : الخليج 365
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