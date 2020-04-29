، في اجتماع مرئي.. "الجاسر" يناقش أهم مشروعات النقل ويقف على احتياجات كل منطقة ،

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عقد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، اجتماعاً مرئياً مع مديري عموم فروع الوزارة بالمملكة؛ لمتابعة سير الأعمال فيها، ومناقشة أهم مشروعات الوزارة القائمة والمنتهية والوقوف على احتياجات كل منطقة.
واطلع "الجاسر" على 13 عرضاً مقدماً من قبل كل مدير فرع، تتضمن إنجازات كل الفروع خلال الأشهر الأربعة الماضية في مشاريع كل منطقة، ونسب الإنجاز فيها إضافة إلى ما تم تنفيذه من أعمال على الطرق خلال فترة منع التجول.
كما اطلع على أبرز المعوقات التي تواجه كل فرع لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكداً أن الوزارة ستسخر كافة إمكانياتها لضمان استمرار أعمال الفروع وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز كل المشاريع وتخطي جميع التحديات؛ تعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، وتحقيق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.
وقدم وزير النقل شكره الجزيل لكل منسوبي الفروع على تفانيهم وعملهم أثناء جائحة فيروس “كورونا” المستجد واستغلالهم فترة منع التجول في إنجاز العديد من أعمال التنفيذ والصيانة بنوعيها العادية والوقائية، مهنئاً إياهم بحلول شهر رمضان المبارك.
وزير النقل
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 04:45 PM
مع مديري عموم الفروع بمناطق المملكةفي اجتماع مرئي.. "الجاسر" يناقش أهم مشروعات النقل ويقف على احتياجات كل منطقة
عقد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، اجتماعاً مرئياً مع مديري عموم فروع الوزارة بالمملكة؛ لمتابعة سير الأعمال فيها، ومناقشة أهم مشروعات الوزارة القائمة والمنتهية والوقوف على احتياجات كل منطقة.
واطلع "الجاسر" على 13 عرضاً مقدماً من قبل كل مدير فرع، تتضمن إنجازات كل الفروع خلال الأشهر الأربعة الماضية في مشاريع كل منطقة، ونسب الإنجاز فيها إضافة إلى ما تم تنفيذه من أعمال على الطرق خلال فترة منع التجول.
كما اطلع على أبرز المعوقات التي تواجه كل فرع لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكداً أن الوزارة ستسخر كافة إمكانياتها لضمان استمرار أعمال الفروع وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز كل المشاريع وتخطي جميع التحديات؛ تعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، وتحقيق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.
وقدم وزير النقل شكره الجزيل لكل منسوبي الفروع على تفانيهم وعملهم أثناء جائحة فيروس “كورونا” المستجد واستغلالهم فترة منع التجول في إنجاز العديد من أعمال التنفيذ والصيانة بنوعيها العادية والوقائية، مهنئاً إياهم بحلول شهر رمضان المبارك.
، في اجتماع مرئي.. "الجاسر" يناقش أهم مشروعات النقل ويقف على احتياجات كل منطقة ،
المصدر : الخليج 365
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