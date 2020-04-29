- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتور دلشد علي بن عباس المدير العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول في منطقة مكة المكرمة؛ مديراً تنفيذياً لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، بالإضافة إلى عمله.
وقدّم وزير الصحة شكره وتقديره للدكتور عبدالله بن عصام غباشي الذي كان يشغل المدير التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، على ما بذله من جهود خلال فترة تكليفه والتي كانت جهوداً متميزة أسهمت في الارتقاء بمدينة الملك عبدالله الطبية، ورفعت من مستوى الأداء، والتي نتج عنها تطور كبير في منظومة العمل بالمدينة الطبية.
وعُزي قرار إعفاء "غباشي" الذي أُصدر قرار تمديد تكليفه مديراً تنفيذياً للمدينة الطبية في 19/ 3/ 1441 ولمدة عام؛ إلى ظروفه الخاصة والتي على ضوئها طلب إعفاءه من المنصب.مدينة مكة الطبية
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 04:41 PM
"دلشد" خلفاً له بالإضافة إلى عمله
أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتور دلشد علي بن عباس المدير العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول في منطقة مكة المكرمة؛ مديراً تنفيذياً لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، بالإضافة إلى عمله.
وقدّم وزير الصحة شكره وتقديره للدكتور عبدالله بن عصام غباشي الذي كان يشغل المدير التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، على ما بذله من جهود خلال فترة تكليفه والتي كانت جهوداً متميزة أسهمت في الارتقاء بمدينة الملك عبدالله الطبية، ورفعت من مستوى الأداء، والتي نتج عنها تطور كبير في منظومة العمل بالمدينة الطبية.
وعُزي قرار إعفاء "غباشي" الذي أُصدر قرار تمديد تكليفه مديراً تنفيذياً للمدينة الطبية في 19/ 3/ 1441 ولمدة عام؛ إلى ظروفه الخاصة والتي على ضوئها طلب إعفاءه من المنصب.
، إعفاء المدير التنفيذي لمدينة مكة الطبية من منصبه لظروف خاصة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء المدير التنفيذي لمدينة مكة الطبية من منصبه لظروف خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.