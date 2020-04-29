شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح كفارة الفقير مُفطر رمضان ويؤكد "مسامحة السارق لا تُسقط حق الله" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الشيخ سعد الخثلان، أن السرقة يترتب عليها حقّان هما " حق الله عز وجل وحقّ المخلوق " .
وأضاف خلال برنامج "يستفتونك " ، إن "مسامحة السارق يُسقط حق المخلوق ونرجو أن يسقط الحد عنها، بينما حق الله " عز وجل" يسقط إن شاء الله بالتوبة الصادقة".
وكشف "الخثلان" عن كفارة الإفطار لمن كان مريض وفقير، قائلًا: " المريض يُطعم مسكينًا لكل يوم أفطر فيه في شهر رمضان مبارك " .
وأضاف: " إذا عجز عن الإطعام، فيبقى ديْن في ذمته إلى أن يستطيع إطعام المساكين، فإن لم يتمكن طوال حياته فيسقط عنه الديْن ".
وتابع: " إذا توفي وترك تركة فيجب على الورثة إخراج هذا الديْن وإطعام المساكين، إذ أن الوصية والديْن مقدّمان على قسمة التركة " .
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