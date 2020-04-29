شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العبدالعالي: 5 حالات وفاة جديدة بكورونا من غير المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بان الوزارةسجلت 5 حالات وفاة جديدة بفيروس قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بان الوزارةسجلت 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا لغير السعوديين ، ليصل إجمالي الوفيات الى 157 حالة وتابع العبدالعالي أن الحالات الـ 5 بالمنطقة الشرقية ومكة المكرمة تراوحت أعمارهم بين 25 و 52 ومعظمهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة . وكان العبد العالي قد أعلن اليوم تسجيل 1325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ليصل إجمالي الحالات إلى 21402 حالة .

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