شاهد.. ريد سي مول جدة في أول يوم عمل به بعد الحظر

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): عادت المحلات التجارية بريد سي مول بجدة للعمل، اليوم الأربعاء، وذلك بعد فترة توقف دامت لعدة أيام على خلفية انتشار فيروس عادت المحلات التجارية بريد سي مول بجدة للعمل، اليوم الأربعاء، وذلك بعد فترة توقف دامت لعدة أيام على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد. ورصد مقطع فيديو الأجواء التى شهدها المول، حيث لم يشهد المول إقبال كبير من قبل المواطنين. كما تم إلزام المتسوقين بلبس الكمامات والقفازات حفاظًا على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

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