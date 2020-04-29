شكرا لمتابعة خبر عن متحدث وزارة الصناعة: تم إعداد جهاز تنفس بصناعة محلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال متحدث وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأنه تم إعداد جهاز تنفس بصناعة سعودية. قال متحدث وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأنه تم إعداد جهاز تنفس بصناعة سعودية. واضاف المتحدث بانه تم وضع الجهاز تحت التجربة بأحد المستشفيات، إضافة إلى 7 مصانع أخرى تقوم بتجارب لجهاز التنفس. وأضاف بان هنالك “أكثر من 3000 مصنع يعمل على تأمين إمدادات الغذاء والدواء للحفاظ على مستوياته في الأسواق، وأكثر من 2500 منتج طبي تنتجه المصانع الوطنية، وأكثر من 2 مليون لتر من المعقمات أسبوعيًا”.

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