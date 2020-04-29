شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة تحذر من التزاحم عند استلام المواد التموينية والغذائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، من خطورة التزاحم في الأماكن الخاصة باستلام المواد التموينية والغذائية.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، أن اصطفاف الأفراد بجوار بعضهم البعض عند استيلام المواد الغذائية والتموينية يجعلهم معرضون جميعًا للإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وشدد المتحدث الرسمي على ضرورة تباعد الأفراد عن استيلامهم لمثل هذه المنتجات، مضيفًا أن اللجوء لبدائل غذائية أخرى أفضل من الوقوف في الزحام عند استيلام هذه المواد والمنتجات.