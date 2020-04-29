شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تعلن منع التسوق على شكل مجموعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أنه يمنع التسوق على شكل مجموعات، مشددًا على ضرورة أن يهتم المتسوق بارتداء الكمامة القماشية أو الطبية، والغسيل والتعقيم المستمر لليدين، بالإضافة إلى أنه سيتم فحص المتسوقين قبل الدخول للمراكز التجارية والمتاجر.

ولفت، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، إلى أنه بإمكان جميع المواطنين والمقيمين الطلب عبر الانترنت على مدار الساعة، وذلك في حال إغلاق المتاجر عند الخامسة مساء.

وأكد توافر المواد الغذائية، منوهًا بأن الوزارة نفذت 115 جولة رقابية في مدن ومحافظات المملكة، وحررت 9850 مخالفة فورية، كان أكثر من نصفها بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن الوزارة تلقت شكاوى على المتاجر الإلكترونية، وبلغ عددها أكثر من 12 ألف بلاغ، أغلبها تتحدث عن تأخر توصيل المنتجات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على إيجاد حلول لهذه الشكاوى.