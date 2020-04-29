شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يعقد اجتماعًا "عن بعد" لمناقشة دعم احتياجات الحكومة في التعاملات الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى أمس اجتماعًا "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي، بمشاركة معالي مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور منير الدسوقي، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/1441هـ.

كما استعرض المجتمعون مضامين التقرير، وأبرز إنجازات الوزارة وخططها المرسومة في مجال نشر شبكات النطاق العريض ودعم احتياجات الجهات الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية، والأعمال التي انجزتها الوزارة خلال جائحة كورونا، وما قامت به من جهود لدعم الطلاب في مجال الدراسة عن بعد من خلال توزيع 30 ألف جهاز لوحي و 110 آلاف شريحة بيانات .

وقد طرح عدد من أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من التساؤلات، والاستفسارات على مندوبي الوزارة حول مضمون تقريرها السنوي، وما تقدمه من خدمات، وما تبذله من جهود لرفع جودة الخدمات المقدمة.