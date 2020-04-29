شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 1325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن إجمالي الحالات المصابة في المملكة بلغت 21402 حالة، بينها 18292 حالة نشطة، منها 125 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

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وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن 15% من الحالات المصابة، اليوم، تعود لسعوديين، و 85% لغير سعوديين، لافتًا إلى تسجيل 169 حالة تعافي جديدة ليصل مجموع حالات الشفاء 2953 حالة؛ فضلًا عن 5 وفيات جديدة؛ ليصل مجموع الوفيات إلى 157 شخصًا.