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شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. ضبط مسلخ عشوائي في القطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تلقت بلدية محافظة القطيف، اليوم الأربعاء، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود مسلخ عشوائي في أحد المزارع.
وعلى الفور، تحركت البلدية وتمكنت من ضبط المسلخ؛ ضمن حملة الرقابة البلدية على المسالخ؛ حيث تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.
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