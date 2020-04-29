شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المطلق": لا يجوز توزيع الإرث قبل سداد الدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال معالي الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء بان توزيع الإرث بعد سداد الدين.

وتابع المطلق في رد على احد الأسئلة حول حكم الإرث قبل سداد الدين بأنه لا يجوز توزيع الإرث قبل ان سداد الدين.

وأضاف بأن اول شئ قبل توزيع الإرث تجهيز المتوفي من حفر القبر والكفن والطيب وهي أول ما يؤخذ من التركة ثم سداد الدين للبشر والتي تقدم على دين الله ثم دين الله تعالي وتشمل "كفارات والنذور وحج الفريضة" وبعد ذلك تنفيذ الوصية.