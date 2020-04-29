شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة تجول ذئب في حي مكتظ بالسكان بالأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى):كشف مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين بحي الهلالي بالهدار محافظة الأفلاج تجول ذئب بحي سكني مكتظ بالسكان.
واظهر الفيديو عبور الذئب أمام منزل المواطن، الذي علق بأنه تفاجأ وهو واقف أمام منزله مساء أمس بعبور ذئب وتجوله بالشارع داخل الحي السكني الذي يقطن به.
وتابع المواطن بانه لم يسعفه الوقت لاصطياده، حيث لاذ بالفرار للجبل، مشيراً إلى أنه رصد كذلك قبل ثلاثة أيام أثر الذئب حول إحدى حظائر الماشية بالهدار.
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