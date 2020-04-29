شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: سحب طيبة جنوب الخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشر خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، على حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة لسحب طيبة تشكلت اليوم في جنوب الخرج جهة الحربق نعام .
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت بالأجواء التى ستشهدها محافظة الخرج اليوم، الأربعاء، ومنها نشاط رياح مثيرة للأتربة حتى الساعة الثامنة مساءً.
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