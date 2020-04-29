بالفيديو.. امطار غزيرة على شعيب حنيضله بالحريق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو هطول امطار غزيرة على شعيب حنيضله شمال غرب محافظة الحريق قبل قليل اليوم الاربعاء . وثق مقطع فيديو هطول امطار غزيرة على شعيب حنيضله شمال غرب محافظة الحريق قبل قليل اليوم الاربعاء . وأظهر الفيديو الذي صوره المواطن "سعد الفضلي" التساقط الغزير للأمطار وسط حالة من التفاؤل . وأشارت توقعات اليوم إلى هطول أمطار على بعض مناطق المملكة والتي بدأت بالفعل منذ الصباح الباكر ، بجانب رياح وأتربة مثارة في مناطق أخرى . إقرأ أيضاً :

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