«الأرصاد» تنبه برياح نشطة وأتربة على المنطقة الشرقية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء برياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقة ، مما يسبب تدني في الرؤية الأفقية . نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء برياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقة ، مما يسبب تدني في الرؤية الأفقية . وأوضحت " الأرصاد " أن التحذير يشمل : الأحساء ، والجبيل ، والخبر ، والخفجي ، والدمام ، والقطيف ، والنعيرية ، وحفر الباطن ، وقرية العليا ، وذلك من الساعة 2:35 ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً ، منبهة بضرورة الحيطة والحذر .

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